Antalya'da alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu, 4 kişi yaralandı

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Ö'nün kullandığı otomobil , ışıklı kavşağını geçtiği sırada aynı istikamette gitmekte olan İbrahim T'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Bu otomobil de çarpmanın etkisiyle yine aynı istikamette gitmekte olan Cemil A'nın kullandığı tur minibüsüne arkadan çarptı.

Üç aracın karıştığı zincirleme kazada araç sürücüsü İbrahim T., araçta yolcu olarak bulunan Avşin Ş. ile yine araç sürücüsü Tahsin Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet B. E. yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Diğer taraftan yapılan alkol kontrolünde Tahsin Ö'nün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

ARAÇLARINI PARK EDİP YARDIMA KOŞTULAR

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrası araçların savrulduğu anlar ile kazaya karışan araçtaki bir kişinin inip yaralıları dışarıya çıkarma çabası ve diğer sürücülerin de araçlarını park ederek olay yerine yardıma koşmaları yer aldı.