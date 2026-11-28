Antalya'da bir araçta 22 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
28.11.2026 16:41
Uyuşturucu haplar araçta yapılan aramada ele geçirildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 22 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 bin 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Kepez ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada 22 bin 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.