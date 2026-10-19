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Antalya'da fuhuş operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

19.10.2026 16:17

Antalya'da fuhuş operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı

Antalya'daki fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

İHA
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Antalya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik soruşturmada 16 şüpheliden 15'i yakalandı. Firari şüpheli aranıyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda K.K., S.Ç., K.S., T.B., A.A., M.E., H.S., T.K., T.Ş., B.G., B.İ., S.E., S.C., Ö.Y. ve D.Ö. yakalandı.

 

Şüphelilerin savcılıkta hazır edilmek üzere yakalandığı belirtilirken, adresinde bulunamayan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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