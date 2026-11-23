Antalya'da kız öğrenci, okul arkadaşını maket bıçağıyla yaralayıp 3'üncü kattan atladı
23.11.2026 16:22
Okuldaki kavgada yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da lise öğrencisi, okulda kavga ettiği arkadaşını maket bıçağıyla el, kol ve boynundan yaraladıktan sonra üçüncü kattan atladı. İki öğrenci de hastaneye kaldırıldı.
Olay, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulun 10'uncu sınıf öğrencileri N.D. ile E.V.K. arasında merdivenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında E.V.K., yanında bulunan maket bıçağıyla N.D.'yi elinden, kolundan ve boynundan yaraladı. Ardından üçüncü kattaki sınıfın penceresinden atladı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayı haber alarak okula gelen veliler ise çocuklarıyla beraber okuldan ayrıldı.