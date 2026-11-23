Olay, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulun 10'uncu sınıf öğrencileri N.D. ile E.V.K. arasında merdivenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında E.V.K., yanında bulunan maket bıçağıyla N.D.'yi elinden, kolundan ve boynundan yaraladı. Ardından üçüncü kattaki sınıfın penceresinden atladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci , olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı haber alarak okula gelen veliler ise çocuklarıyla beraber okuldan ayrıldı.