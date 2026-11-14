Antalya'da motosiklet kanala uçtu, ekiplerin aradığı sürücü evinde çıktı

Antalya 'da seyir halindeki bir motosiklet , su dolu kanala düştü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, sürücüyü bulmak için bölgede arama çalışması başlattı ancak sürücüye ulaşılamadı.

Motosikletin tescil kayıtlarından elde edilen telefon numarası üzerinden yapılan görüşmede, sürücünün kazanın ardından evine gittiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, bir tarafında Düden Çayı'nın devamı olan su kanalının bulunduğu dar yolda ilerlerken kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ve MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama yaptı. Suya gömülen motosiklet ekipler tarafından çıkartılırken, kaza bölgesinde yapılan aramda sürücüye rastlanılmadı.

Plaka ve ruhsat bilgileri üzerinden sorgulama yapan trafik ekipleri telefonla ulaştıkları kişi ile yaptıkları görüşmede sürücünün durumunun iyi olduğu ve kaza sonrası evine gittiği bilgisine ulaştı.

Çekiciye yüklenen motosiklet yediemin otoparkına götürülerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.