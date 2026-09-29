Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu. Muhittin Böcek ve oğlu da şüpheliler arasında

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları sürüyor.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, aralarında iş insanları ve turizmcilerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerin bu sabaha karşı düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA BÖCEK VE OĞLU DA VAR

DHA'nın haberine göre, şüpheliler arasında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de olduğu öğrenildi.

Ayrıca, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında birbiriyle kesişen birden fazla olay zinciri bulunduğu, otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği kaydedildi.