Antalya'daki ormanı metrekare metrekare bölüşmüşler! Kamu personelinin 2/B yalanı mahkemeden döndü

Antalya Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Yatırım İzleme Müdürlüğü'nde görevli devlet memurları ile bazı Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'ndeki orman arazisinin 45 bin 191 metrekarelik bölümünü işgal ettiği ve 2/B kapsamına (Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri) aldırmak için organize hareket ettiği ortaya çıktı.

16 bin 425 ve 28 bin 766 metrekare olmak üzere iki arazinin, iki kurumda görevli kamu personeli ile bazıları emekli kişiler tarafından biner metrekare şeklinde paylaşıldığı belirlendi. Bu kişilerin, orman vasfını yitirdiği gerekçesiyle arazilerin 2/B kapsamına alınması için dava açmaları sonrasında devreye giren Orman Kadastro Komisyonu müdahil oldu.

ORMAN OLARAK TESCİL EDİLDİ

Orman Kadastro Komisyonu'nca yapılan incelemelerde, Kızıllı'da 16 bin 425,25 metrekarelik Alan-2 ile 28 bin 766,49 metrekarelik Alan-3'ün, 'orman arazisi' olarak tescil işlemi gerçekleştirildi. Tescil kararına karşı, araziler adına toplam 7 kişi Antalya Orman İşletme Müdürlüğü aleyhine 2 dava açtı.

2/B İDDİASIYLA DAVA AÇTILAR

YİKOB personeli N.U.B., O.G., B.K. ve emekli M.H. ile A.Y., G.K. ve A.P. tarafından Antalya Kadastro Mahkemesi'ne açılan 2 davada, bu alanların orman vasfını yitirdiği, içinde ağaçlar ve bahçe bulunduğu ifade edildi. Orman Kadastro Komisyonu kararının iptaliyle orman vasfını kaybettiği ve 2/B maddesinde şartları taşıdığının tespitine ve 2/B arazisi olarak hazine adına tesciline ve taşınmazın davacıların müşterek kullanımında olduğunun tespiti ve beyanlar hanesine davacılar lehine kullanım şerhi verilmesine karar verilmesi istendi.

ORMAN İDARESİ İTİRAZ ETTİ

Davalı orman yönetimi ise dava konusu taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gereken yerlerden olduğu, bu tür taşınmazların zilyetlik veya başka şekilde kullanımının mümkün olmadığına işaret etti. Alanların orman olduğu, davacıların bu davalarda aktif ehliyeti bulunmadığı gibi gerekçelerle davanın reddi istendi.

MAHKEMELERDEN RET KARARI

Antalya Kadastro Mahkemesi, davacıların taleplerinin, hukuki yarar ve aktif dava ehliyeti bulunmadığından reddine karar verdi. Mahkemenin bu kararına yapılan itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuk Dairesi'nce reddedildi.