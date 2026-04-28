Antalya'dan kalkan uçak acil iniş yaptı: "Çabuk uçağa gelin"

Antalya 'dan Londra 'ya gitmek üzere havalanan Jet2 Havayolları'na ait yolcu uçağı Bulgaristan'ın Sofya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, acil iniş yapan uçak Londra/Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

YOLCULAR SORUN ÇIKARDI

Kalkıştan bir süre sonra uçakta bulunan bazı yolcular sorun çıkarmaya başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi.

Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi.

“MÜMKÜN OLDUKÇA ÇABUK GELİN”

O anlar, kule ile pilotun telsiz kayıtlarına girdi. Bu sırada pilotun polis ya da ambulans istemediğini belirterek, "Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz." dediği görüldü.

Daha önce de aynı havayolu şirketine ait Antalya-Manchester seferini yapan uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan iki yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti.