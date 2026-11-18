Rusya havayolu şirketlerinden biri olan Azimuth Airlines’a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu.

Mineralnye Vody’den Antalya ’ya sefer yapan 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçak, ihbarın ardından takibe alındı.

ANTALYA'YA İNİŞ YAPTI

RA-89120 tescilli uçak, önlemler eşliğinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında önlemler alınırken 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi. Antalya Havalimanı 2'nci pistine inişinin ardından uçak, güvenli bölgeye alındı ve yolcu ve mürettebat tahliye edildi.

Tahliye sonrası güvenlik ekipleri tarafından uçakta arama başlatıldı.

Yapılan aramalar sonunda uçakta herhangi olumsuz bir duruma rastlanırken ihbarın asılsız olduğu bildirildi.