Antalya'ya tatile gelen Rus turistin acı ölümü
24.10.2026 12:39
5 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana gelen olayda turiste ilk yardım müdahalesi yapıldı.
Antalya'ya tatile gelen 77 yaşındaki Rus vatandaşı denizde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Boğazkent Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde acı bir olay yaşandı.
Denize giren 77 yaşındaki Rusya uyruklu Alena Sheuchyk, bir süre sonra fenalaştı.
Sheuchyk'in suda hareketsiz kaldığını fark eden diğer turistler, durumu cankurtarana bildirdi. Cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak kıyıya getirilen Sheuchyk'e, sahilde uzun süre ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Alena Sheuchyk, kurtarılamadı.
Olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.