Apartman dairesinde katliam: İkisi kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'taki bir apartman dairesinden kavga ve silah sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler, daire içindeki Mehmet B., Mehmet Emre Ç. ve kardeşi Enes Ç.'yi tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



Cinayeti işleyen kişi ya da kişileri tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.