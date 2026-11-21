Apartmanın beşinci katından düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
21.11.2026 12:08
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Oturduğu apartmanın beşinci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düşen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 20 Kasım günü saat 14.30 sıralarında Aydın Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak'ta meydana geldi.
18 yaşındaki Efe, henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu apartmanın beşinci katından beton zemine düştü.
Ağır yaralanan genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.