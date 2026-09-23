Aquaparktaki feci ölümde her şeyi değiştirecek rapor

YENİ RAPORDA KUSUR DEĞİŞTİ

Dosya yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma kapsamında alanında uzman üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından yeni rapor hazırlandı.

Raporda, kazaya konu kaydırağın kör nokta oluşturan karmaşık bir mimariye sahip olduğu, işletmede TS EN 1069 standartlarının gerektirdiği elektronik sinyalizasyon, turnike veya kamera takip sisteminin bulunmadığı, su akış debisinin kesintisiz kaymayı sağlayacak şekilde kontrol edilmediği ve kaydırağın altında düşmeyi önleyecek güvenlik ağı ile darbe emici zemin kaplamasının yer almadığına dikkat çekildi.

Raporda, bu teknik ve idari eksiklikler kazanın asli unsuru olarak değerlendirildi. Hazırlanan raporda, işletme sahibi İ.Ö. ile kaydırak görevlisi B.H.G.'nin olayda tali kusurlu oldukları belirtildi.

AİLE RAPORA İTİRAZ EDECEK

Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, yeni rapora da itiraz edeceklerini söyledi.

Raporun, olayın oluş şekline ilişkin tüm delilleri birlikte değerlendirmediğini savunan Özgül, eksik inceleme yapıldığını söyledi.

Avukat Özgül şöyle devam etti:

"- Bu nedenle, tanıkların beyanları alındıktan ve soruşturma kapsamında eksik kalan hususlar tamamlandıktan sonra, dosyanın konusunda uzman yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilerek olayın oluş şekli, işletmenin güvenlik tedbirleri, kaydırak sisteminin teknik özellikleri, personelin gözetim ve denetim yükümlülükleri ile tarafların kusur durumlarının yeniden ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz."