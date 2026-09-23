Aquaparktaki feci ölümde her şeyi değiştirecek rapor
23.09.2026 11:49
Olayda yaşamını yitiren Mehmet Keleş'in kaydıraktan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıkmıştı.
Ankara'da bir kişinin aquaparktaki kaydıraktan düşerek yaşamını yitirdiği olayda işletme sahibi ile görevli tali kusurlu bulundu. Yeni raporla yargılamanın seyri değişecek.
Ankara'da Mehmet Keleş isimli gencin aquaparktaki kaydıraktan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, işletme sahibi ile görevli tali kusurlu bulundu.
Olay 31 Temmuz günü Yenimahalle ilçesinde yaşandı. Mehmet Keleş, su kaydırağından kayarken arkasından gelen ağabeyi Özmen Keleş'in kendisine çarpması sonucu dengesini kaybedip, dokuz metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, işletme sahibi İ.Ö., kaydırak görevlisi B.H.G. ve ağabey Özmen Keleş, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
İLK BİLİRKİŞİ RAPORU “KUSUR YOK” YÖNÜNDEYDİ
Dosyada görevlendirilen tek kişilik bilirkişi, maktulün kaydırak üzerinde kendi inisiyatifiyle ayağa kalkıp zıplamasının olayda asli kusur oluşturduğunu, işletme sahibi, görevli ve Özmen Keleş'in ise kusurunun bulunmadığını belirtti.
Savcılık, rapor doğrultusunda şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Ailenin avukat aracılığıyla yaptığı itirazı değerlendiren Ankara 12'nci Sulh Ceza Hakimliği, maddi gerçeğe ulaşmak ve şüpheye yer bırakmamak açısından etkin bir soruşturma yapılması gerektiğine hükmedip, işletme sahibi ve kaydırak sorumlusu açısından kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı.
Mehmet Keleş'in kaydıraktan düştüğü an
YENİ RAPORDA KUSUR DEĞİŞTİ
Dosya yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma kapsamında alanında uzman üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından yeni rapor hazırlandı.
Raporda, kazaya konu kaydırağın kör nokta oluşturan karmaşık bir mimariye sahip olduğu, işletmede TS EN 1069 standartlarının gerektirdiği elektronik sinyalizasyon, turnike veya kamera takip sisteminin bulunmadığı, su akış debisinin kesintisiz kaymayı sağlayacak şekilde kontrol edilmediği ve kaydırağın altında düşmeyi önleyecek güvenlik ağı ile darbe emici zemin kaplamasının yer almadığına dikkat çekildi.
Raporda, bu teknik ve idari eksiklikler kazanın asli unsuru olarak değerlendirildi. Hazırlanan raporda, işletme sahibi İ.Ö. ile kaydırak görevlisi B.H.G.'nin olayda tali kusurlu oldukları belirtildi.
AİLE RAPORA İTİRAZ EDECEK
Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, yeni rapora da itiraz edeceklerini söyledi.
Raporun, olayın oluş şekline ilişkin tüm delilleri birlikte değerlendirmediğini savunan Özgül, eksik inceleme yapıldığını söyledi.
Avukat Özgül şöyle devam etti:
"- Bu nedenle, tanıkların beyanları alındıktan ve soruşturma kapsamında eksik kalan hususlar tamamlandıktan sonra, dosyanın konusunda uzman yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilerek olayın oluş şekli, işletmenin güvenlik tedbirleri, kaydırak sisteminin teknik özellikleri, personelin gözetim ve denetim yükümlülükleri ile tarafların kusur durumlarının yeniden ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz."