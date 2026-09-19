Aquaparktaki ölümün görüntüsü ortaya çıktı
19.09.2026 12:19
Son Güncelleme: 19.09.2026 12:24
Olayda yaşamını yitiren Mehmet Keleş'in kaydıraktan düştüğü anın görüntü ortaya çıktı.
Ankara'da bir kişinin aquaparkta kaydıraktan düşerek yaşamını yitirdiği olayın güvenlik kamerası görüntüsü soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.
Ankara'da bir aquaparktaki ölüme ilişkin soruşturmada olayın yaşandığı anın görüntüsü ortaya çıktı.
İnşaat işçisi evli ve 1 çocuk babası 20 yaşındaki Mehmet Keleş, geçen yıl 31 Temmuz'da kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte Çankaya'da bulunan aquaparka eğlenmeye gitti.
AYAĞA KALKINCA AĞABEYİ ÇARPTI
Mehmet Keleş, 12 metre yükseklikteki kaydıraktan kayarken dokuzuncu metrede bilinmeyen bir nedenle durup ayağa kalkmak isterken arkasında gelen ağabeyi Özmen Keleş'in çarpmasıyla dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Yaralanan Mehmet Keleş, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Keleş'in kaydıraktan düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyada yer aldı.
Görüntüde Mehmet Keleş'in kaydırakta ayağa kalkmaya çalıştığı, bu sırada arkasından gelen ağabeyinin çarpmasıyla düştüğü görüldü.
Bilirkişi raporunda görüntünün incelendiği, kaydırak üzerinde eğimli yüzeyde ayağa kalkan Mehmet Keleş'in asli kusurlu, kendisine çarpan ağabeyi Özmen Keleş ile işletme sahibi İ.Ö. ve kaydıraktan sorumlu personel B.H.G.'nin kusursuz olduğu belirtildi.
Mehmet Keleş'in kaydıraktan düştüğü an
TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI
Savcılık, bilirkişi raporu doğrultusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Aile karara itiraz etti.
Ankara 12'nci Sulh Ceza Hakimliği, maddi gerçeğe ulaşmak ve şüpheye yer bırakmamak açısından etkin bir soruşturma yapılması gerektiğine hükmederek, işletme sahibi ve kaydırak sorumlusu açısından kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı.
Hakimlik, alanında uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan yeni bir rapor alınıp, tüm delillerin toplanmasını ve sonuca göre karar verilmesini talep etti.
Bunun üzerine dosya yeniden savcılığa gönderildi. Mehmet Keleş'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin savcılık soruşturması sürürken, aile, işletme sahibi İ.Ö. hakkında Ankara Tüketici Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.
"GÖREVLİLER UYARMADI, İNSANLAR PEŞ PEŞE ATLADI"
Mehmet Keleş'in ağabeyi Özmen Keleş olay anını anlattı.
Kazanın yaşandığı gün kaydırakta uzun kuyruk olduğunu anlatan Özmen Keleş, "Kayanlar peş peşe atlamaya başladı. Görevliler bizi uyarmadı, herkes atlıyordu." dedi.
Kaymaya başladığı sırada kardeşinin bir anda önüne çıktığını anlatan Keleş, "Ona çarpıp çarpmadığımı hissetmedim. Havuza indiğimizde Mehmet'i yerde yaralı bulduk." ifadelerini kullandı.