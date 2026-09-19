Aquaparktaki ölümün görüntüsü ortaya çıktı

TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Savcılık, bilirkişi raporu doğrultusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Aile karara itiraz etti.

Ankara 12'nci Sulh Ceza Hakimliği, maddi gerçeğe ulaşmak ve şüpheye yer bırakmamak açısından etkin bir soruşturma yapılması gerektiğine hükmederek, işletme sahibi ve kaydırak sorumlusu açısından kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı.

Hakimlik, alanında uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan yeni bir rapor alınıp, tüm delillerin toplanmasını ve sonuca göre karar verilmesini talep etti.

Bunun üzerine dosya yeniden savcılığa gönderildi. Mehmet Keleş'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin savcılık soruşturması sürürken, aile, işletme sahibi İ.Ö. hakkında Ankara Tüketici Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

"GÖREVLİLER UYARMADI, İNSANLAR PEŞ PEŞE ATLADI"

Mehmet Keleş'in ağabeyi Özmen Keleş olay anını anlattı.

Kazanın yaşandığı gün kaydırakta uzun kuyruk olduğunu anlatan Özmen Keleş, "Kayanlar peş peşe atlamaya başladı. Görevliler bizi uyarmadı, herkes atlıyordu." dedi.

Kaymaya başladığı sırada kardeşinin bir anda önüne çıktığını anlatan Keleş, "Ona çarpıp çarpmadığımı hissetmedim. Havuza indiğimizde Mehmet'i yerde yaralı bulduk." ifadelerini kullandı.