Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2026 yılına ait 8172 esas sayılı kararında, arabuluculuk tutanaklarına yönelik görüşünü yeniden ortaya koydu.

Yüksek Mahkeme , arabulucu tutanaklarında sorun oluşturan, anlaşmazlık dışındaki konulara yer verilmesini yeniden mahkeme kararları bozma gerekçesi olarak ele aldı.

Yüksek Mahkeme, arabulucu tutanaklarında “anlaşmaya varılan ve varılmayan alacak kalemlerinin tek tek belirtilmesi” gerektiğine yönelik kararını tekrar etti.

Resmi Gazete'nin 28 Kasım 2026 tarihli sayında yayınlanan Yargıtay kararında, işçi ve işveren tarafından imzalanan bir tutanak irdelendi. Konu, Adalet Bakanlığı'nın Ankara İş Mahkemesi'nin bir kararını kanun yararına temyiz etmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

Dosyaya göre, bir çalışan işvereni ile anlaşmazlık yaşadı ve sorun arabulucuk ile çözüme kavuştu. Arabulucuk tutanağında işverenin “kıdem, ihbar, fazla mesai” dahil bütün alacaklarını çalışana ödediği belirtildi ve “sair tüm işçilik alacaklarının” da ödendiği ifadesine yer verildi.

Dava dosyasına göre, işveren 15 bin 391 lira ödeme karşılığında, çalışanan bütün alacaklarını ödediğini kayda geçirmek istedi ve çalışan da bu tutanağı imzaladı. Çalışan, bu uzlaşı sonrasında yemek ve ikramiye alacağının ayrıca ödenmesi gerektiğini ileri sürerek yasal yollara başvurdu. İlk derece mahkeme, arabulucu tutanağına göre çalışanın bütün alacaklarından vazgeçtiği sonucuna vararak davayı geri çevirdi.

Yüksek Mahkeme, dosya üzerindeki inceleme sırasında, arabulucuk tutanakları konusunda önemli uyarıda bulundu.

Dairenin kararında öncelikle, ikramiye alacağının, arabulucuk konusu edilmediğine dikkat çekilerek, bu tür bir alacağın olup olmadığının dava dosyasına göre incelenmediği belirtildi. Yani, arabulucu tutanağında bu tür ifadeler olsa bile, yapılan ödemenin ikramiyeyi kapsayıp kapsamadığının irdelenmesi gerekiyordu.

Yargıtay 9. Dairesi, kararında, “Sair tüm işçilik alacakların” ifadesinin “açıkca sayılmayan alacaklar” için anlaşıldığı gibi yorumlanmaması gerektiği sonucuna vardı. Karara göre, belirsiz bu tür ifadeler tarafların bir haktan, alacaktan vazgeçtiği anlamına gelmiyor ve uzlaşma konuları tutanağa açık ve net yazılmalı. Kararda, “Mahkemece ikramiye alacağının ihtiyari arabuluculuk anlaşma belgesinde olmadığının kabul edilerek” ve buna göre alacak olup olmadığının irdelenerek hüküm verilmesi gerektiği belirtildi.

Karar, arabulucuk tutanaklarında, herhangi bir konuda uzlaşı sağlandığında, bu konuyla ilgili ayrıntıların, ödemelerin ve ödemelerin neye karşılık geldiğinin net yazılması gerektiğini gösteriyor.