Aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı

19.04.2026 06:23

Aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı
IHA
İHA

Kayseri’de kaza yapan sürücü otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis kaza yerinde kimseyi bulamadı, araç otoparka çekildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp yeşil alana daldı.

 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine ulaştığında aracın yanında kimseyi bulamadı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram