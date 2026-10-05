Araçların önüne atladı, müdahale eden polislere direndi

Burdur 'da alkollü olduğu değerlendirilen Ukrayna uyruklu kadın, cadde üzerinde yoldan geçen araçların önüne atlayınca polis ekipleri harekete geçti. Ambulansa bindirilmek istenen kadın, kendisine müdahale eden polis ekiplerine tekme atmaya çalışınca kelepçelenerek ambulansa bindirildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bozkurt Mahallesi Armağan İnci Bulvarı üzerindeki Burdur Otobüs Terminali yanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, N.A. isimli Ukrayna vatandaşı kadın, cadde üzerinde seyir halindeki araçların önüne atlamaya başladı.

Ukraynalı kadın hastaneye götürüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu değerlendirilen kadın, polis ekiplerinin müdahalesiyle yol üzerinden uzaklaştırılırken, sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla bölgeye ambulans çağrıldı.

Ancak ambulansa bindirilmek istenen kadın, bir anda polislere direnmeye başladı. Polis ekiplerine tekme atmaya çalışan kadın, ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Kelepçelenen kadın daha sonra ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.