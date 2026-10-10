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Ardahan'da hırsızlık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

10.10.2026 16:32

Ardahan'da hırsızlık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı

Jandarma bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA
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Ardahan'da jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

 

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

 

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

 

Bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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