Ardahan'da hırsızlık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
10.10.2026 16:32
Anadolu Ajansı
Jandarma bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ardahan'da jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.