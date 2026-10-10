Arkadaşını tüfekle öldürdü, polisi arayıp kendini ihbar etti

Tokat’ın Zile ilçesinde 22 yaşındaki B.G., tartıştığı arkadaşı Enes Ertaş’ı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp arkadaşını vurduğunu söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Akif Bey Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, B.G. ile arkadaşı Enes Ertaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.G., yanında bulunan tüfekle Ertaş’a ateş açtı. Vücudunun farklı bölgelerine saçmalar isabet eden Ertaş, yaşamını yitirdi.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından polisi arayan B.G., arkadaşını vurduğunu bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince Enes Ertaş’ın cenazesi Zile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.