Arkadaşları haber vermeden gidince sinirlendi, ev sahibini boğazından bıçakladı

Adana 'da evde tartıştığı Burak Y.’yi (42) boğazından bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen, polisin kapıyı kırmasıyla gözaltına alınan Dilvan Ö. (25) tutuklandı.

Dilvan Ö.’nün, birlikte eğlenmek için buluştuğu arkadaşlarının haber vermeden evden ayrılmasına sinirlenip, ev sahibi Burak Y.’yi yaraladığı ortaya çıktı.

Dilvan Ö. ve beraberindeki arkadaşları, 10 Kasım gecesi Burak Y.’nin Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi’ndeki bir apartmanda evine giderek eğlendi. Sabah uyandığında arkadaşlarının haber vermeden evden ayrılmasına sinirlenen Dilvan Ö., Burak Y. ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, saat 14.30 sıralarında Dilvan Ö., Burak Y.’yi boğazından bıçakla yaraladı. Kavga sesini duyan apartmandakilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burak Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Polisin geldiğini görünce eve giren Dilvan Ö., kapıyı kilitleyerek polise direndi. Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye özel harekat polisi sevk edildi. Dairenin kapısını kıran özel harekat polisi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Dilvan Ö.’nün, sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. İşlemlerinin ardından Adli Tıp birimine götürülen Dilvan Ö., gazetecilere, “Allah’a emanet olun” dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilvan Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Burak Y. ise taburcu edildi.