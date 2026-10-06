Arnavutköy'de iki kamyonun arasında kalan otomobil hurdaya döndü: Sürücü hafif yaralandı

Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil , kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen İSTAÇ kamyonuna arkadan çarptı. Zincirleme kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Furkan Aras hafif yaralandı.

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler çıkışı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Atakan T. yönetimindeki hafriyat kamyonu, seyir halindeki Furkan Aras’ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen Edip D. yönetimindeki İBB’ye bağlı İSTAÇ kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada ön kısmı büyük hasar gören otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü Furkan Aras ise hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aras, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



SÜRÜCÜ KAZADAN HAFİF YARALI KURTULDU



Kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. İSTAÇ kamyonunun arkasına çarpan otomobilin ön kısmının tamamen parçalandığı görülürken, sürücünün kazadan hafif yaralı kurtulması dikkat çekti. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Hasarlı araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.