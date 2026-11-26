Arnavutköy'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaklaşık 20 dakika süren takibin ardından yakalandı. Araçta bulunan kar maskeli 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, akşam saatlerinde devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri otomobili takibe aldı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sırasında bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Kovalamaca sırasında meydana gelen kazalarda çok sayıda araç hasar görürken, polisle şüpheliler arasında yaşanan çatışmada bazı araçlara da kurşun isabet etti.

Çatışma sırasında çevredeki araçlar da zarar gördü.

ŞÜPHELİLER POLİSTEN KAÇAMADI

Yunus polislerinin sürdürdüğü takip sonucunda otomobil , Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durduruldu. Araçta bulunan M.A., A.O.E. ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramalarda halk arasında "keleş" olarak bilinen AK-47 uzun namlulu silah, kar maskeleri ve çeşitli malzemeler bulundu. Şüphelilerin silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilirken, eylemin amacının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

EVİNİN 3 KEZ KURŞUNLANDIĞI İDDİASI

Gözaltına alınan şüphelilerden 21 yaşındaki M.A.'nın, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de trafikte yaşadığı tartışmanın ardından evinin aynı gecede 3 kez kurşunlandığı öğrenildi. M.A.'nın evine yönelik saldırı iddialarıyla bu olay arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Gözaltındaki 3 şüpheli, işlemleri için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"ARACA KURŞUN İSABET ETTİ"

Takip sırasında mahalledeki araçların hasar gördüğünü belirten mahalle sakini Yusuf Can, "Çok talihsiz bir olay oldu. Polisler birilerini kovalıyordu galiba. Bizim mahalleye girdiler. Gördüğünüz gibi araçlara hasar verdiler. Bir araca da kurşun isabet etti. 6-7 araç vardı. Nereden kaçtıklarını bilmiyorum. Başka yerlerden bizim mahalleye girdiler" dedi.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Olay sırasında silah sesi duyduğunu ifade eden mahalle sakini Osman Özkurt ise, "Sesleri duyduktan sonra dışarı çıktık. 2 araç vardı, polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk. Onlar polislere, polisler de onlara sıktı. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben, Kalaşnikofu gördüm" dedi.