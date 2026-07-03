"ASELSAN satılacak" iddiasına yalanlama

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ASELSAN 'ın ABD'li BlackRock şirketine satılacağı yönündeki açıklaması yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ASELSAN'ın satılacağı iddiaları reddedildi.

Açıklamada iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu vurgulandı.

“SATILMASI YA DA DEVREDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Merkezin açıklamasında, "Türkiye ’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir." denildi.