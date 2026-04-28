Aşiretten düğün kuralları: Kilolarca altın, günlerce düğün dönemi bitti

Şırnak 'ta günler süren ve binlerce kişinin katıldığı aşiret düğünleriyle ilgili yeni bir adım atıldı.

Bölgede yaşayan Goyan aşireti mensupları, belediye başkanları, muhtarlar ve bölgedeki kanaat önderleri ile bir araya gelip kendi düğünleriyle ilgili bazı kararlar aldı.

Düzenlemenin gerekçesi, her geçen gün artan düğün masraflarının yeni evlenen çiftlere maddi ve manevi zarar vermesi olarak gösterildi.

Alınan 21 maddelik karar, aşiret içindeki düğünlerde uygulanacak.