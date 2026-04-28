Aşiretten düğün kuralları: Kilolarca altın, günlerce düğün dönemi bitti
28.04.2026 10:40
Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki aşiret düğünleri kilolarca altın takılmasıyla ünlü.
Günler süren ve kilolarca altın takılan aşiret düğünleri geride kaldı. Şırnak'ın Goyan aşireti, en fazla 70 gram altın takılması kararı aldı. Önlemler yalnızca altınla da sınırlı değil.
Şırnak'ta günler süren ve binlerce kişinin katıldığı aşiret düğünleriyle ilgili yeni bir adım atıldı.
Bölgede yaşayan Goyan aşireti mensupları, belediye başkanları, muhtarlar ve bölgedeki kanaat önderleri ile bir araya gelip kendi düğünleriyle ilgili bazı kararlar aldı.
Düzenlemenin gerekçesi, her geçen gün artan düğün masraflarının yeni evlenen çiftlere maddi ve manevi zarar vermesi olarak gösterildi.
Alınan 21 maddelik karar, aşiret içindeki düğünlerde uygulanacak.
Bölgedeki düğünler günler sürüyor, binlerce kişi katılıyordu.
Alınan kararlar şu şekilde:
"- Geline takılması için en fazla 70 gram altın, söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak.
- Kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyon olmayacak.
- Belde ve köy dışına kuaföre ya da dış çekime gidilmeyecek.
- Kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameraman ekibine ise 30 bin lira verilecek.
- Söz ve nişan aynı gün yapılacak, düğün bir gün olacak.
- Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılmayacak, geline telefon ya da fazla yüzük götürülmeyecek.
- Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek. Köy, belde ve ilçe dışına gelin almaya giden konvoy yapmayacak, en fazla 5 araç gidecek.
- Gelinlik ya da nişan elbisesi dışarıdan getirilmeyecek, yerel esnaftan alınacak bu kurallara uymayanların hiç bir şekilde düğünlerine katılım sağlanmayacak."
"2 MİLYON LİRALIK DÜĞÜNLER 500 BİN LİRAYI GEÇMEYECEK"
Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, aldıkları kararlar sayesinde 2 milyonluk masrafın artık 500 bin lirayı geçmeyeceğini söyledi.
Köy halkının ortak bir karar aldığını söyleyen Yıldırım, "Yılda 50 düğün oluyor ciddi bir masraf yapılıyordu, önüne geçmiş olduk." dedi.