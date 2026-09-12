Askeri araç kazasında şehit olan askere veda
12.09.2026 11:10
Şehit asker memleketinde toprağa verilecek.
Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan, törenle babaocağı Hakkari'ye uğurlandı.
Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Koparan için ilk tören Iğdır'da yapıldı.
Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.
Şehit Koparan'ın cenazesi dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı.
Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, Iğdır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, askerler ve polisler katıldı.
Koparan, ilçede dün meydana gelen askeri araç kazasında şehit olmuş, iki asker de yaralanmıştı .