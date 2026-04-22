Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda 19 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan kişiler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE RÜŞVET OPERASYONU



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ataşehir Belediyesi'ne yönelik “rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

45 adrese yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı.

Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerine tamamlandı. Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.