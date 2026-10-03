Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkanvekili Murat Güneş dahil 13 gözaltı
03.10.2026 09:31
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik daha önce düzenlenen operasyonlarda 19 kişi tutuklanmıştı.
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkanvekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş de bulunuyor.
Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 kişi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve rüşvetle suçlanıyor.
Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 22 Nisan'dan bu yana tutuklu.
BELEDİYE BAŞKANI ADIGÜZEL TUTUKLANMIŞTI
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon geçen nisan ayında yapıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 18 Nisan günü gözaltına alındı. Adıgüzel ile birlikte 19 kişi tutuklandı .
Soruşturma kapsamında şüphelilere ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı suçlaması yöneltildi. Tutuklanan Adıgüzel, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı .
Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından belediyede başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı .