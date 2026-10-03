Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkanvekili Murat Güneş dahil 13 gözaltı

İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş de bulunuyor.

Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 kişi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve rüşvetle suçlanıyor.

Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.