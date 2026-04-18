Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik “Rüşvet , Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Bu kapsamda ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında olduğu bazı üst düzey belediye yöneticileri gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 45 adrese yapılan baskınlarda 18 kişinin gözaltına alındığı 2 firari şahsın ise arandığı belirtildi.