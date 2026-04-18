Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ataşehir Belediyesi'ne yönelik “rüşvet ", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

45 adrese yapılan baskınlarda 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı.

Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, iki günlük gözaltı süresinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sabah saatlerinde aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerine tamamlandı. Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SEVK YAZISINA ULAŞILDI



Cumhuriyet savcılığının nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında yer aldığı 19 şüpheli hakkındaki tutuklama talepli sevk yazısında, Ataşehir'de bulunan bir hastanenin proje tadilatı için ve başka bir hastanenin de iskanı için rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

Yazıda, belediyede yaşanan usulsüzlüklere ilişkin alınan tanık beyanında ise belediye başkanı, başkan özel kalemi, başkan yardımcıları, imar, zabıta, yapı kontrol ve ruhsat denetim müdürleri, başkanın şoförü ve belediyede çalışan bazı personellerin rüşvet düzeninin içerisinde yer aldığı belirtildi.

Soruşturmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde Ataşehir Belediyesi'nde Başkan Onursal Adıgüzel'in elebaşılığında çıkar amaçlı suç örgütünün iskan ve ruhsat işlemlerinden rüşvet aldıkları, rüşvetin müteahhitlerden proje müellifi olan E.Ç. aracılığıyla istendiği ve alındığı aktarıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı adına rüşvet süreçlerini Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın yürüttüğü belirtilen yazıda, elde edilen rüşvetin bir kısmının belediye personeline yetkiye göre dağıtıldığının alınan tanık beyanları, mağdur beyanları, şüpheli ifadeleri ve şüphelilere ait tape kayıtlarından tespit edildiği kaydedildi.



“ŞÜPHELİLER SERBEST KALIRSA DİĞER ŞÜPHELİLERE BİLGİ VERİR”



Şüphelilerin alınan ifadelerinde birbirleriyle çelişkili beyanlar vererek söz konusu rüşvet suçuna ilişkin delillendirilen somut olaylardan haberdar olmadıklarını beyan ederek hayatın olağan akışına aykırı savunma yaptıkları anlatılan yazıda, soruşturma dosyasında henüz tespiti mümkün olamayan şüphelilerin bulunması, soruşturmanın derinleştirilerek titizlikle yürütülmesi adına tüm delillerin şu aşamada toplanmamış olması ve örgütün birden fazla gerçekleştirdiği başka eylemler hakkında da soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yazıda, şüphelilerin serbest kalması halinde diğer şüphelilere bilgi verip yakalanmalarını önleyecekleri, aynı zamanda suça iştirak eden şüphelilerin dijital verilerini ve suç unsurlarını yok etmelerini sağlayacakları anlatılarak, suça konu delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğuna işaret edildi.

Dosya kapsamında şüpheli bulunan kişilerin ve tespit edilemeyen şüphelilerin, suçun ağırlığı göz önüne alındığında kaçma ihtimallerinin bulunduğuna dikkatin çekildiği yazıda, "Şüphelilerin soruşturmanın selameti açısından tutuklanmalarının elzem olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.