Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklandı
18.04.2026 02:20
Son Güncelleme: 22.04.2026 07:12
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ataşehir Belediyesi'ne yönelik “rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
45 adrese yapılan baskınlarda 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı.
Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
Şüpheliler, iki günlük gözaltı süresinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.
19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sabah saatlerinde aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerine tamamlandı. Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SEVK YAZISINA ULAŞILDI
Cumhuriyet savcılığının nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında yer aldığı 19 şüpheli hakkındaki tutuklama talepli sevk yazısında, Ataşehir'de bulunan bir hastanenin proje tadilatı için ve başka bir hastanenin de iskanı için rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.
Yazıda, belediyede yaşanan usulsüzlüklere ilişkin alınan tanık beyanında ise belediye başkanı, başkan özel kalemi, başkan yardımcıları, imar, zabıta, yapı kontrol ve ruhsat denetim müdürleri, başkanın şoförü ve belediyede çalışan bazı personellerin rüşvet düzeninin içerisinde yer aldığı belirtildi.
Soruşturmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde Ataşehir Belediyesi'nde Başkan Onursal Adıgüzel'in elebaşılığında çıkar amaçlı suç örgütünün iskan ve ruhsat işlemlerinden rüşvet aldıkları, rüşvetin müteahhitlerden proje müellifi olan E.Ç. aracılığıyla istendiği ve alındığı aktarıldı.
Ataşehir Belediye Başkanı adına rüşvet süreçlerini Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın yürüttüğü belirtilen yazıda, elde edilen rüşvetin bir kısmının belediye personeline yetkiye göre dağıtıldığının alınan tanık beyanları, mağdur beyanları, şüpheli ifadeleri ve şüphelilere ait tape kayıtlarından tespit edildiği kaydedildi.
“ŞÜPHELİLER SERBEST KALIRSA DİĞER ŞÜPHELİLERE BİLGİ VERİR”
Şüphelilerin alınan ifadelerinde birbirleriyle çelişkili beyanlar vererek söz konusu rüşvet suçuna ilişkin delillendirilen somut olaylardan haberdar olmadıklarını beyan ederek hayatın olağan akışına aykırı savunma yaptıkları anlatılan yazıda, soruşturma dosyasında henüz tespiti mümkün olamayan şüphelilerin bulunması, soruşturmanın derinleştirilerek titizlikle yürütülmesi adına tüm delillerin şu aşamada toplanmamış olması ve örgütün birden fazla gerçekleştirdiği başka eylemler hakkında da soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Yazıda, şüphelilerin serbest kalması halinde diğer şüphelilere bilgi verip yakalanmalarını önleyecekleri, aynı zamanda suça iştirak eden şüphelilerin dijital verilerini ve suç unsurlarını yok etmelerini sağlayacakları anlatılarak, suça konu delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğuna işaret edildi.
Dosya kapsamında şüpheli bulunan kişilerin ve tespit edilemeyen şüphelilerin, suçun ağırlığı göz önüne alındığında kaçma ihtimallerinin bulunduğuna dikkatin çekildiği yazıda, "Şüphelilerin soruşturmanın selameti açısından tutuklanmalarının elzem olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
"MİLYON DOLARLARI BULAN RÜŞVET"
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildiği vurgulandı.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.
Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptandı."
ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?
1985 yılında dünyaya gelen Adıgüzel, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından İstanbul’da özel sektörde çeşitli firmalarda endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapan Adıgüzel, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı.
Siyasi hayatına 2008 yılında CHP Ataşehir Gençlik Kolları'nda başlayan Adıgüzel, 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kurucu başkanı olarak seçildi, 2010-2023 yılları arasında CHP'nin farklı kademelerinde önemli görevler üstlenerek Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
2015 yılında CHP ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölge’den milletvekili adayı olarak belirnen Adıgüzel, aynı yıl gerçekleştirilen genel seçimlerde, 30 yaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girerek partisinin en genç milletvekili unvanını kazandı.
Adıgüzel, son seçimlerde ise Ataşehir Belediye Başkanı oldu.