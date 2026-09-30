Ataşehir'de altı CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
30.09.2026 09:50
AK Parti'ye geçen üyeler arasında yer alan Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclisi'nde de görevli.
Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan altı meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.
Ataşehir Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili altı meclis üyesi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.
Törene milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.
Programda, Ataşehir Belediye Meclisi’nin CHP'li üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in AK Parti’ye katıldığı duyuruldu.
Yeni üyelere parti rozetleri takıldı.
SARUL AYNI ZAMANDA İBB MECLİSİ'NDE DE GÖREVLİ
AK Parti'ye katılan isimlerden Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevi de bulunuyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, altı meclis üyesinin partiye katılımına ilişkin mesajında, İstanbul'da eser ve hizmet siyasetine katkı sunmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.