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Ataşehir’de başıboş inek sorunu. Caddeye çıkıp trafiğe karıştılar

02.10.2026 14:56

Ataşehir’de başıboş inek sorunu. Caddeye çıkıp trafiğe karıştılar
DHA

Araçların arasında dolaşan inekler kamerada.

DHA
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Ataşehir’de sahipleri tarafından başıboş bırakıldığı öne sürülen inekler, araçların arasında dolaştı. Sürücülere zor anlar yaşatan inekler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de başıboş bırakıldığı öne sürülen ineklerin caddeye çıkarak araçların arasında dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

Olay, saat 13.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler caddeye çıktı.

Trafiğin arasında ilerleyen inekler nedeniyle sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise hayvanların geçmesini bekledi.

 

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, ineklerin araçların arasında ilerlediği, sürücülerin de çarpmamak için dikkatli şekilde hareket ettiği görüldü.

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