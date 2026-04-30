Ataşehir'de sitede yangın paniği: Sakat bir köpek mahsur kaldı

İstanbul Ataşehir 'de bir sitede yangın paniği yaşandı.

Yangın, saat 07.25 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki Yakut Sitesi içinde bulunan sekiz katlı binanın sekizinci katında meydana geldi.

ALEVLER TÜM DAİREYİ SARDI

İddiaya göre, daire içinde elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alevler tüm daireyi sarınca yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, site sakinleri büyük panikle kendilerini dışarı attı. Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi.

BİR KÖPEK İÇERİDE MAHSUR KALDI

Yangın sırasında alevlerin sardığı dairede sakat bir köpeğin mahsur kaldığı öğrenildi.

Ev sahibi Onur Güneş yaşadığı evde kiracı olduğunu belirterek, "Buranın elektrik tesisatı zaten hep sıkıntılı ama böyle büyük bir şey olacağını bilmiyordum. İçerde ben ve köpeklerim mahsur kaldık. Bir tanede sakat köpeğim var onu çıkartamadım, o içeride kaldı." dedi.