Olay, saat 11.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokak’ta meydana geldiÖzel bir üniversitenin inşaatında yürütülen çalışmalar sırasında vinçle taşınan 10 çelik blok, henüz bilinmeyen bir nedenle vinçten 9 katlı binanın bahçesine düştü.

Çelik bloklar bahçede park halinde bulunan 3 aracın üzerine büyük bir gürültüyle düştü. Devrilen bloklar nedeniyle araçlarda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri vinci kullanan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Blokların düştüğü anlar kamerada

Diğer yandan incin taşıdığı çelik blokların inşaat alanının yakınındaki sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde vincin taşıdığı blokların park halindeki araçların üzerine büyük bir gürültüyle düştüğü anlar görülüyor. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken site bahçesinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.