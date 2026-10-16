Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı
16.10.2026 15:23
DHA
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen M.A.D. gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Kent Meydanı’ndaki büsü önünde Atatürk’e hakaret ederek çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu M.A.D. isimli şüpheli, adresi tespit edilerek yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.