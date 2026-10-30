Ateşledikleri havai fişekler arabaların üzerinde patladı
30.10.2026 12:54
DHA
Şüpheliler araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.
Adana'da kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında patlatılan havai fişekler park halindeki araçların üzerine düşerek hasar verdi.
Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77079 Sokak'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz gençler, havai fişek patlattı.
Patlayan havai fişekler çıkardığı gürültüyle çevreye rahatsızlık verirken kıvılcımlar evlerin balkonlarına ve park halindeki araçların üzerine düştü.
Ateşlenen fişekler araçlarda hasara neden oldu. zarar verdi.