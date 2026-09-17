Atık yağlardan kaçak akaryakıt üretti. Jandarma operasyon düzenledi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak akaryakıt ve sahte motor yağı ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda T.A. isimli şahsın piyasadan topladığı madeni yağları kimyasallar ile karıştırmak sureti ile akaryakıt elde ettiği, ayrıca bu madeni yağlardan motor yağı yaparak piyasaya sattığı öğrenildi. 16 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın iş yerinde yapılan arama sonucunda, şahsın piyasadan topladığı atık ve madeni yağları çeşitli kimyasallarla karıştırarak kaçak akaryakıt elde ettiği belirlendi.

Şüphelinin ayrıca bu madeni yağlardan sahte motor yağı imal ederek piyasaya sürdüğü tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON LİRA OLAN KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce tarafından şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan kaçak malzeme ele geçirildi.

Aramalarda; 8 bin litre madeni yağ, 13 bin 500 litre temizlik maddesi, 5 bin litre gliserin, 2 bin kilogram temizlik hammaddesi (donmuş yağ), 10 bin 800 adet çeşitli madeni yağ markalarına ait sahte etiket, 1 adet ambalaj makinesi, 1 adet folyo kapatma makinesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Ele geçirilen tüm malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, gözaltına alınan şüpheli T.A. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.