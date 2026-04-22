Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında ara karar. 3 sanığa tahliye kararı

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 'ın ailesine tehdit mesajları gönderen, maktul adına sosyal medya hesabı açarak olaya ilişkin paylaşım yapan 5'i tutuklu 8 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 2 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. 5 tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanık Ala Faysal ile müştekiler duruşmaya katılmadı.

“SUÇ TARİHİNDE BU HAT BENİM KULLANIMIMDA DEĞİLDİ”

Atlas Çağlayan'ın annesine yönelik sosyal medya üzerinden, "Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende, seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız, bedenini kimse bulamayacak nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek." şeklinde paylaşım yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Abdulsamet Erdoğan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Abdulsamet Erdoğan savunmasında, "Ben Bursa'da ikamet ediyorum. İnternette ürettiğim içeriklerle geçimimi sağlamaktayım. Kendi imkanlarımla kanalımda yarım milyon aboneye ulaştım. Dosyada yargılanan diğer sanıkları tanımıyorum, acılı aileye başsağlığı diliyorum. Ben, sosyal medya aracılığıyla kimseye mesaj göndermedim. Bana ait olan plakayı başka araca kopyalayıp suç işlenmiştir. Ben, bu sebeple yargılanıyorum. Benim evimde yapılan aramada el konulan dijital materyallerim incelendi. Bu incelemelerde, bir suç unsuruna rastlanmadı. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Ferhat Karadağ, SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmasında, "Benim olayla hiçbir alakam yok. 13 yıl önce çıkardığım bir hat yüzünden hapisteyim. Suç tarihinde bu hat benim kullanımında değildi. Bu hattı asıl kullanan kişiyi savcılığa ilettik. Benim telefonum üzerinden yapılan siber incelemede suç unsuru oluşmadığı tespit edilmiştir." şeklinde konuştu.

"Bir oyun oynarken, Atlas'ın yaşadığı olay konuşuluyordu. Ben de bu hususa dair farkındalık oluşturmak istedim"

Duruşma salonunda hazır bulunan tutuksuz sanık Ömer Can Derin savunmasında, "Hiç kimseyi hedef veya yönlendirme gibi bir durumum yok. Yaşanan hadisenin etkisiyle iddianameye konu paylaşımı yaptım ancak benim kimseyi hedef gösterme maksadım yoktur. Ailenin durumu beni etkilediği için bu paylaşımı yaptım. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

SEGBİS aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Ömercan Özdoğan savunmasında, davaya konu olayı bir oyun üzerinden başkasıyla konuştuğunu belirterek, "Biz o kişiyle, bu tür çocuk ölümlerini konuştuk, daha fazla olmaması için sohbet ettik. Çok pişmanım, yapacağım şeyin suç olabileceğini düşünemedim. Paylaşımları kesinlikle ben yapmadım. Öğrenciyim, ailemi çok özledim. Dosyadaki diğer şahısları tanımıyorum. Bir oyun oynarken, Atlas'ın yaşadığı olaya farkındalık oluşturmak istedim. Oyunda tanıştığım, yüzünü hiç görmediğim ve ismini Barış olarak söyleyen şahısla konuştum. Sonrasında ben, ‘Atlas için adalet' isimli İnstagram hesabı açtım. Atlas'ı öldüren şahısların bilgilerine ulaştım, onların fotoğraf ve bilgilerini kullanarak yapay zekadan görseller oluşturdum. Bu sebeple hesabın bilgileri Barış olarak tanıdığım kişiye teslim ettim. Sabah kalktığımda hesap kapatılmıştı, benim bu paylaşımlardan haberim yoktu." diye konuştu.

“Y.T., SUÇTAN SIYRILMAK İÇİN ‘ÖMER FARUK BANA LİNK ATTI’ DEDİ”

Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan tutuklu sanık Ömer Faruk Ay, tehdit mesajlarından haberinin olmadığını ve hattı kendisinin kullanmadığını öne sürerek, "Bu hat Sevgi Timur'a ait. Y.T., suçtan sıyrılmak için, 'Ömer Faruk bana link attı' dedi ama ben link atmadım, bununla ilgili delilde bulunamadı. Ben kimseye tehdit mesajı atmadım, bana iftira atıldı. Y.T. benim kuzenimdir, 2025 Temmuz ayında biz Giresun'a çalışmak için gittiğimiz zaman bana, ‘ben Telegram’da gruplar açacağım' dedi. Ben de 'açma' dedim. Bunun üzerine Y.T. bana küfür ederek, açacağını söyledi" şeklinde konuştu.

Savunma yapan tutuklu sanık Sevgi Timur ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Olaylarla hiçbir ilgim yok. Ben, üniversite sınavına hazırlanıyorum, benim telefonumda ve hesabıma yapılan incelemede temiz çıktı. Ben, Telegram kullanmıyorum, hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kardeşim Y.T.'nin sadece Ömer Faruk ile konuştuğunu biliyorum" dedi.

İKİ SANIĞIN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Abdülsamet Erdoğan ile Sevgi Timur'un adli kontrol tedbiriyle tahliyesini istedi. Savcılık, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

ÜÇ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Abdulsamet Erdoğan, Sevgi Timur ile Ferhat Karadağ'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmelerine, sanıklar Ömercan Özdoğan ile Ömer Faruk Ay'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.