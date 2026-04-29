Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 14 Ocak'ta Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tartışma sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın (16) ailesine tehdit içerikli mesaj gönderenlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Çağlayan'ın ailesine WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen M.A., Mersin 'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.A.'ya ait dijital materyallere de el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak günü birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç., sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Cinayetin ardından aileye mesajlar atan ve sosyal medya üzerinden tehdit eden 5 zanlı tutuklanmıştı.

Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren E.Ç. hakkında 3 suçtan toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İLK DURUŞMA 9 HAZİRAN'DA

İlk duruşmanın 9 Haziran saat 10.00'da yapılmasını kararlaştıran mahkeme, dosyada yer alan müşteki, mağdur ve tanıkların duruşma gününde zorla getirilmesine hükmetti.

Atlas Çağlayan cinayetinde saldırgan E.Ç.’nin cinayet sırasında kullandığı bıçağın sahibi olan babası Yusuf Ç. hakkında da, olayda kullanılan bıçağın kendisine ait olduğu gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.