Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenlerin yargılaması başlıyor
22.04.2026 11:09
17 yaşındaki Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderen 5'i tutuklu 8 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ’ın ailesine tehdit mesajları gönderen, maktul adına sosyal medya hesabı açarak olaya ilişkin paylaşım yapan 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 sanık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, Y.T. hakkında "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 1 yıl 8 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
İSTENEN CEZALAR
İddianamede, sanıklar Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında “nitelikli tehdit” suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. Sanık Ömer Can Derin için ise, “basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, sanık Burak Türk hakkında “basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik” suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, sanık Alaa Faısal için, 2 suçtan toplam 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, sanık Ömer Can Özdoğan hakkında ise “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “kişinin hatırasına alenen hakaret” suçlarında 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORLAR
Yürütülen soruşturmanın ardından 5'i tutuklu 8 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Öte yandan, yaşı 18'den küçük olan Y.T. isimli sanığın dosyasının ayrılarak, Çocuk Mahkemesine gönderildiği öğrenildi. Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmada sanıklar ilk kez savunma yapacak.
Türkiye'nin gündemine oturan Atlas Çağlayan cinayeti İstanbul'un Güngören ilçesinde işlenmişti.
TEHDİT MESAJLARI DA İDDİANAMEDE YER ALMIŞTI
İddianamede, bir hat üzerinden müştekilere, "konuyu uzatmaya devam etme 2'nci oldu, 3 olmasın kafanı keseriz. Diğer oğluna da aynısını yaparız, size mezarınızda bile rahat vermeyiz, akıllı ol bu mesajları kimseye atma. Biz Hakan Çakır denilen şahısın olayında da vardık, bizim icraatlarımız tehditle değil, uyarı verdik size akıllı olun bu mesajlardan kimseye bahsetme, telegrama gel oğlunun ölüm videosu var izle" şeklinde mesajlar gönderildiği belirtilmişti.
Aileye gönderilen diğer mesajlar da dosyada yer alırken, X isimli sosyal medya platformundan paylaşım yapan 3 şüphelinin tespit edildiği vurgulanmıştı.
“FOTOĞRAFI KENDİM YAPTIM BARIŞ PAYLAŞTI”
İddianamede, şüpheli Ömer Can Özdoğan'ın savcılık ifadesi de yer almıştı.
Şüpheli, "atlas.caglayann isimli Instagram hesabını Discord uygulamasından tanıdığım Barış isimli şahıs ile birlikte açtık. Hesapta paylaşılan fotoğraf ve videoları yapay zeka üzerinden yaparak gönderdim ve şahıs da bu hesaptan o içerikleri paylaştı. Fotoğrafları kendim yaptım ancak Barış paylaştı." ifadelerini kullanmıştı.
Şüpheliler arasında yer alan Ömer Can Özdoğan'ın paylaşım içeriğinin “kişinin hatırasına hakaret” suçu kapsamında kaldığı vurgulanmıştı. Öte yandan, şüpheliler, Zeynel Özdoğan, Ömer Can Özdoğan hakkında, “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret”, “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği iddianamede yer almıştı.
Eylemin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle işlendiği aktarılmıştı. Öte yandan suça sürüklenen çocuk Y.T., hakkında ise hazırlanan iddianamede, şahsın işlediği suçun “tehdit” kapsamında kaldığı, şahsın bu suçu zincirleme şekilde gerçekleştirdiği, Y.T.'nin paylaşımları ablası ve kuzeni ile beraber fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek gerçekleştirdiği vurgulanmıştı.
Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk Y.T.'nin terör örgütü PKK adının yer aldığı “pkkv404” isimli Telegram kanalı aracılığıyla tehdit eylemini gerçekleştirdiği, şüphelinin eyleminin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit suçu kapsamında da kaldığı aktarılmıştı.