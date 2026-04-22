Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenlerin yargılaması başlıyor

TEHDİT MESAJLARI DA İDDİANAMEDE YER ALMIŞTI

İddianamede, bir hat üzerinden müştekilere, "konuyu uzatmaya devam etme 2'nci oldu, 3 olmasın kafanı keseriz. Diğer oğluna da aynısını yaparız, size mezarınızda bile rahat vermeyiz, akıllı ol bu mesajları kimseye atma. Biz Hakan Çakır denilen şahısın olayında da vardık, bizim icraatlarımız tehditle değil, uyarı verdik size akıllı olun bu mesajlardan kimseye bahsetme, telegrama gel oğlunun ölüm videosu var izle" şeklinde mesajlar gönderildiği belirtilmişti.

Aileye gönderilen diğer mesajlar da dosyada yer alırken, X isimli sosyal medya platformundan paylaşım yapan 3 şüphelinin tespit edildiği vurgulanmıştı.

“FOTOĞRAFI KENDİM YAPTIM BARIŞ PAYLAŞTI”

İddianamede, şüpheli Ömer Can Özdoğan'ın savcılık ifadesi de yer almıştı.

Şüpheli, "atlas.caglayann isimli Instagram hesabını Discord uygulamasından tanıdığım Barış isimli şahıs ile birlikte açtık. Hesapta paylaşılan fotoğraf ve videoları yapay zeka üzerinden yaparak gönderdim ve şahıs da bu hesaptan o içerikleri paylaştı. Fotoğrafları kendim yaptım ancak Barış paylaştı." ifadelerini kullanmıştı.

Şüpheliler arasında yer alan Ömer Can Özdoğan'ın paylaşım içeriğinin “kişinin hatırasına hakaret” suçu kapsamında kaldığı vurgulanmıştı. Öte yandan, şüpheliler, Zeynel Özdoğan, Ömer Can Özdoğan hakkında, “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret”, “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği iddianamede yer almıştı.

Eylemin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle işlendiği aktarılmıştı. Öte yandan suça sürüklenen çocuk Y.T., hakkında ise hazırlanan iddianamede, şahsın işlediği suçun “tehdit” kapsamında kaldığı, şahsın bu suçu zincirleme şekilde gerçekleştirdiği, Y.T.'nin paylaşımları ablası ve kuzeni ile beraber fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek gerçekleştirdiği vurgulanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk Y.T.'nin terör örgütü PKK adının yer aldığı “pkkv404” isimli Telegram kanalı aracılığıyla tehdit eylemini gerçekleştirdiği, şüphelinin eyleminin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit suçu kapsamında da kaldığı aktarılmıştı.