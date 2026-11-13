AVCI yakaladı. Kişisel bilgileri satan şebekeye operasyon
13.11.2026 07:42
Son Güncelleme: 13.11.2026 08:07
Şüphelileri İstanbul Emniyeti'nin AVCI sistemi tespit etti.
İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi AVCI tespit etti, Telegram üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerini satan 103 şüpheliye operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların ad-soyad, GSM numarası, T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerini yetkisiz olarak ele geçirip satan şebekeye yönelik soruşturma başlattı.
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli AVCI Projesi kullanılarak yapılan çalışmalarla Telegram isimli sosyal medya uygulaması üzerinden söz konusu bilgileri satan kişiler belirlendi. 43 ilde düzenlenen operasyonlarda 103 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntıları birazdan NTV.COM.TR'de...