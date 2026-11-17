Avcılar'da 3 katlı bir binada çıkan ve bitişiğindeki 2 katlı binaya sıçrayan yangında 2 ev tamamen yandı, Gece saatlerinde çıkan yangını fark eden bir taksicinin apartman sakinlerini uyandırmasıyla can kaybı yaşanmadı.

Yangın , saat 03.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bahçede bulunan kerestelere, ardından da yan taraftaki 2 katlı binaya sıçradı.

Yangını fark eden bir taksici ile mahalle sakinleri, binalarda yaşayanların kapılarını çalarak durumu haber verdi. O sırada uyuyan 4 aile, uyarıların ardından evlerini terk ederek dışarı çıktı.

İhbar üzerine Avcılar ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Dumandan etkilenen kişilere ambulanslarda müdahale edilirken, ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, diğer evlerde bulunan eşyalar da hasar gördü.

Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

"KENDİMİZİ ZORLA DIŞARI ATTIK"

Apartman sakini Kasım Aydın, yangını fark eden bir taksicinin komşularını uyandırarak hayatlarını kurtardığını söyledi. Aydın, "Komşular kapıları çaldı, zile bastılar. Biz kendimizi zorla dışarı attık. Rüzgar daha sonra ters yöne döndü, arkamızdaki binaya sıçradı. Komşularımız perişan oldu. Zaten hiçbir şey kalmadı. Çoluk çocuk komşuların sayesinde hayattayız. O taksici çocuk olmasaydı hiçbirimiz çıkamazdık. Duman bizi perişan etti. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın" dedi.

YANGINLA ALAKALI İNCELEME BAŞLATILDI

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, yardımcılarıyla birlikte öğle saatlerinde yangında zarar gören evlerde incelemelerde bulundu. Can, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların yapılacağını söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.