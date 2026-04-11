Avcılar'da faciadan dönüldü. Yıkım sırasında bina çöktü, operatör kıl payı kurtuldu

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı.

İş makineleriyle ikinci kat seviyesinde yapılan yıkım sırasında bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında manevra yapmaya çalışan iş makinesi ve beton kesme makası kısmen enkaz altında kaldı.

Çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı olay sonrası firma görevlileri enkaza koştu. İş makinesi operatörü, mahsur kaldığı kabinden mesai arkadaşları tarafından yara almadan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra ayrıldı.