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Avcılar'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü, yoldan geçenler son anda kurtuldu

18.09.2026 13:57

Avcılar'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü, yoldan geçenler son anda kurtuldu
DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. Çökme sırasında, 2 kadın 1 çocuk son anda kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.

Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında dün sabah saatlerinde yıkımına başlandı. 

 

Yıkım çalışması devam ettiği sırada bina gürültü ile bitişiğinde bulunan mağazanın olduğu yöne doğru çöktü. 

Çökmenin etkisiyle bitişikteki mobilya mağazanın duvarı yıkıldı. Mağazadaki bazı ürünlerde hasar oluştu.

 

BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

 

Binanın çöktüğü anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çöken binanın yanından çok kısa süre önce çocuklu 2 kadının geçtiği, şans eseri savrulan beton parçalarının onlara isabet etmediği görüldü. 

Çökme sırasında çevredeki vatandaşlar son anda kurtuldu.

Yıkım çalışmasının kontrolden çıkarak binanın çökmesine neden olması üzerine polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek inceleme yaptı ve tutanaklar hazırladı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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