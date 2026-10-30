Avcılar'da okul önünde kavga. Bekçi veliyi silahla yaraladı

İstanbul Avcılar 'da bir ilkokulun önünde çıkan kavgada mahalle bekçisi, bir veliyi silahla ayağından yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu okula bırakmaya gelen bir veli ile okulda görevli mahalle bekçisi arasında park meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

artışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bekçi , veliyi ayağından vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"PARK YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ"

Olayın ardından okul önüne gelen velilerden Ömer Kahraman, park nedeniyle veliler arasında tartışma yaşandığını belirterek, "Park yüzünden veliler arasında bir tartışma çıkıyor. Bekçi araya giriyor, bekçiye de saldırıyorlar. O da kendini korumak amaçlı kendisine saldıranlardan birisine ateş etmiş. Biz de geldik okulun önünde bekliyoruz. Park yüzünden çıkan tartışmada yaşanmış bir olay" dedi.