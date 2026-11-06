Avcılar'da sevgilisini sokak ortasında ikinci kez bıçakladı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişi, evde tartıştığı sevgilisi olduğu belirtilen kadına bıçakla saldırdı. Yaralı halde dışarı çıkarak yardım isteyen kadın, peşinden gelen kişinin ikinci kez bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Olay, gece yarısı Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında yaşandı. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle sevgilisiyle tartışmaya başlayan kişi, kadını bıçakladı.

Saldırıda yaralanan kadın, kanlar içinde birinci kattaki daireden çıkarak sokağa indi ve bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Kadının arkasından gelen saldırgan, sokakta da bıçakla saldırdıktan sonra yakınlarda bulunan bir kahvehaneye gitti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kahvehanede kanlı kıyafetleriyle otururken bulunan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı kadın ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.