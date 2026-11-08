AVM'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'taki Tuna Life AVM’de bulunan bir kafeteryada iki grup kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda E.K., bacağından bıçaklanması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri E.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.