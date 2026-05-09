AVM'de hırsızlık tuzağı: Kıyafet bakıyormuş gibi yaklaşıp telefonunu çaldılar
09.05.2026 14:18
Şişli'de bir alışveriş merkezinde iki yankesici bir kadının cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart tarihinde Şişli ilçesinde meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, aynı gün saat 19.00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan mağdurun cep telefonunun, iki şüpheli tarafından cebinden çalındığı belirlendi.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.D.A. isimli kadın şüpheli ile A.A. isimli erkek şüpheli, Esenler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
İki şüpheli tutuklandı.