AVM'deki videosu gündem olmuştu. Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA SUÇLAMASI

Kurum'a Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlaması yöneltti.

Emniyet güçleri Kurum'a gözaltına alırken, şüphelinin adresinde arama yapıldı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Sosyal medyada "Vanlı bir iş insanı" olarak tanıtılan Kurum'un çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre şüphelinin kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret başta olmak üzere 11 suç kaydı olduğu bildirildi.