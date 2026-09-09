AVM'deki videosu gündem olmuştu. Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
09.09.2026 11:12
Son Güncelleme: 09.09.2026 11:19
Ali Haydar Kurum'un sosyal medyada paylaşılan görüntüsü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüdüğü sırada kaydedilen videosu sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı.
Kurum, Pendik'te bir AVM'de yürüdüğü sırada video kaydına alınmış; söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu paylaşımlarla bağlantılı şekilde bir soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan Kurum'un emniyetteki işlemleri sürüyor.
TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA SUÇLAMASI
Kurum'a Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlaması yöneltti.
Emniyet güçleri Kurum'a gözaltına alırken, şüphelinin adresinde arama yapıldı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Sosyal medyada "Vanlı bir iş insanı" olarak tanıtılan Kurum'un çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre şüphelinin kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret başta olmak üzere 11 suç kaydı olduğu bildirildi.
Tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde kilolarca altın takılmıştı.
VANLI KARA HAYDAR TUTUKLANMIŞTI
Kurum'un gözaltına alındığı soruşturmanın bir benzeri dün Van'da başlatılmıştı .
Bir fenomen ile düğünü sosyal medyada gündem olan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın da benzer bir videosu paylaşılmıştı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı bu paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Gözaltına alınan Tançalan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı.