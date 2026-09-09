AVM'deki videosu gündem olmuştu. Ali Haydar Kurum tutuklandı

TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA SUÇLAMASI

Kurum'a yöneltilen suçlama ise “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” oldu.

Ayrıca gözaltına alınırken şüphelinin adresinde arama ve el koyma işlemleri de uygulandı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Sosyal medyada "Vanlı bir iş insanı" olarak tanıtılan Kurum'un “kasten yaralama”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “tehdit” ve “hakaret” başta olmak üzere 11 suç kaydı olduğu bildirildi.

BAKAN GÜRLEK: SOSYAL MEDYA SUÇ GELİRLERİNİN GİZLENMESİNE PERDE OLMAYACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığının altını çizerek, “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandığını hatırlattı.

Bakan Gürlek, benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen Ali Haydar Kurum hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını açıkladı.

“Sosyal medya üzerinden lüks yaşam , gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.” mesajını da veren Gürlek açıklamasına şunları ekledi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."