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Avukata suç örgütü tutuklaması

15.08.2026 04:53

Avukata suç örgütü tutuklaması
Sosyal Medya

Avukat Hülya Şimşek

AA
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Şapkalılar suç örgütü adına bir kişiyi tehdit edip para istediği iddia edilen Sultangazi Belediye Meclisi üyesi Avukat Hülya Şimşek tutuklandı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ş.Ç. isimli kişinin Şapkalılar isimli suç örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

 

"Tehdit" ve "nitelikli yağma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Sultangazi Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı.

 

Şimşek, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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